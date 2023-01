Sky - Si complica il ritorno di Contini: saltata la trattativa per un nuovo portiere alla Samp

Niente Sampdoria per Igor Vekic. Nonostante un accordo, è saltata la trattativa che avrebbe portato il portiere dal Paços Ferreira a Genova.

Niente Sampdoria per Igor Vekic. Nonostante un accordo, è saltata la trattativa che avrebbe portato il portiere dal Paços Ferreira alla corte di Dejan Stankovic. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui a questo punto si complica il ritorno di Nikita Contini al Napoli. "L'estremo difensore in prestito proprio dagli azzurri al momento resta a Genova. Servirà più di qualche giorno di lavoro per risolvere la situazione", scrive l'esperto di mercato dell'emittente satellitare Gianluca Di Marzio.