Sky - Simeone-Napoli, la condizione per chiudere sta nella formula del prestito: la richiesta del Verona

© foto di www.imagephotoagency.it

La condizione per chiudere l’acquisto di Giovanni Simeone dal Verona è la formula del prestito, il Napoli vuole prenderlo con il diritto e non con l’obbligo di riscatto. Il Verona voleva venderlo a titolo definito, per questo motivo vuole aumentare il prezzo del prestito. Attualmente siamo a 3-3.5mln. A riferirlo è Sky Sport.