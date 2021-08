Sky - Simy, la Salernitana non molla ma c'è anche il Maiorca

Giorni importanti per Simy, corteggiato da diverse squadre del nostro campionato tra cui Lazio e Salernitana. Nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport, si è fatto avanti anche il Maiorca: la compagine spagnola avrebbe offerto 3,5 milioni di euro ai pitagorici. I campani però non mollano la presa e sperano di poter far leva sulla volontà del giocatore: l'attaccante nigeriano, infatti, vorrebbe restare in Italia.