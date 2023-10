Sky - Smentite secche su Mazzarri: ADL vuole un solo allenatore

Intervenuto per le ultime in casa Napoli, il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha dichiarato

Intervenuto per le ultime in casa Napoli, il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha dichiarato: "Al momento l'unica opzione spendibile è Conte, è lui il profilo scelto da De Laurentiis, lui garantirebbe quella svolta per rimettere il Napoli in carreggiata per tornare a lottare per lo scudetto. Non ci risultano altri nomi, non ci sono contatti con Tudor e neppure un contatto con Mazzarri, voce uscita ieri. Si lavora solo su Conte".