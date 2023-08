Sky - Smentite su Lo Celso: non è un obiettivo concreto del Napoli

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Lo Celso? L'argentino non era e non è un obiettivo concreto del Napoli: gli azzurri non cercheranno di prenderlo, quantomeno non in questa sessione di mercato. Il Napoli è molto competitivo nei vari reparti, specie rispetto alle altre italiane: c'è da stare tranquilli. Un altro centrocampista? Non credo, anche se potrebbe acquisire un elemento last minute, con una formula vantaggiosa. Vedremo, manca poco alla fine del mercato”.