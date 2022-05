Sky - Smentite su Svanberg: pista fredda e nessuna trattativa col Bologna

Mattias Svanberg, classe '99 del Bologna, è uno dei nomi accostati al Napoli in caso di cessione di uno tra Fabiàn Ruiz o Zielinski.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattias Svanberg, classe '99 del Bologna, è uno dei nomi accostati al Napoli in caso di cessione di uno tra Fabiàn Ruiz o Zielinski. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte precisa: “Svanberg? E’ un nome che gira, a me non risulta che ci sia già una trattativa. Non ci è sembrata una pista così calda”.