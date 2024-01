Sky - Solo sondaggi per il nuovo tecnico, ADL ha due strade: grande nome o 4-3-3

"Da questo punto di vista il tentativo con Antonio Conte è stato significativo".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato a Castel Volturno Massimo Ugolini ha parlato del futuro della panchina azzurra: "Il Napoli ha grande vantaggio o svantaggio di sapere che al 99% Mazzarri non resta, deve quindi già lavorare sul prossimo allenatore. Bisogna anche capire se si prosegue sul solco tracciato in questi ultimi anni, sulla base del 4-3-3, o se si punta al nome.

Da questo punto di vista il tentativo con Antonio Conte è stato significativo. Qualora non arrivasse un grande nome, anche il mercato lo racconta, probabilmente gli interpreti saranno nel segno del 4-3-3. Ma questo è un lavoro che sta facendo il presidente De Laurentiis, al momento non ci risultano trattative con nessuno, ma solo sondaggi, già per l’altro fatti prima di Natale”.