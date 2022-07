Sky - Sostituto Koulibaly, il Napoli lavora su due fronti: Kim è la prima scelta

"Ci sono anche altri nomi: Acerbi e Lindelof, però in questo momento il Napoli lavora soprattutto per Kim e Diallo”.

TuttoNapoli.net

Dopo l’arrivo quasi ufficiale di Ostigard, il Napoli è alla caccia di un altro difensore centrale titolare. Il giornalista Sky Luca Cilli ha riferito ai microfoni dell’emittente satellitare le ultime mosse del Napoli: “Per il sostituto di Kalidou Koulibaly il Napoli sta lavorando su due fronti Kim e Diallo. Il sudcoreano è la prima scelta del Napoli, ma non è facile arrivare su questo difensore. Il Fenerbahçe ha fissato una clausola di 20mln e sul difensore c’è il Rennes che ha offerto un ingaggio importante. Ma il Napoli non si perde d’animo e cerca d’invogliare Kim, facendo presa sull’ingaggio. E’ una trattativa difficile, il club di De Laurentiis ci sta lavorando. Diallo, difensore del Psg, è l’altro profilo che il Napoli ha individuato, non sarà difficile trovare un accordo con il club parigino. Per questo il Napoli si sta concentrando sul giocatore, per questo ha fatto un blitz a Parigi per cercare un accordo dal punto di vista dell’ingaggio. Ci sono anche altri nomi: Acerbi e Lindelof, però in questo momento il Napoli lavora soprattutto per Kim e Diallo”.