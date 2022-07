Sky - Spalletti e Mourinho in pressing su Dybala: chi la spunterà?

Paulo Dybala, a breve, dovrà scegliere dove giocare la prossima stagione.

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala, a breve, dovrà scegliere dove giocare la prossima stagione. A contendersi l'argentino sembrano rimaste solo Napoli e Roma, con l'Inter che prima di fare altre entrate davanti dovrà prima cedere qualche attaccante. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, è una lotta anche tra i tecnici di azzurri e giallorossi, che cercano di convincere la Joya a sposare il loro progetto: "Decisivi per provare a convincere l’argentino potrebbero essere anche Mourinho e Spalletti. I due allenatori, infatti, si sono mossi sentendo il giocatore. Il pressing in questo caso riguarda tutte le parti in causa. La scelta al momento è tra Roma e Napoli: Dybala presto potrebbe scegliere".