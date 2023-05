Sky - Spalletti, niente penali in caso di dimissioni ma per 1 anno non potrebbe allenare

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha fatto chiarezza sul contratto di Luciano Spalletti ai microfoni dell'emittente satellitare.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha fatto chiarezza sul contratto di Luciano Spalletti ai microfoni dell'emittente satellitare: "Spalletti è legato al Napoli da un contratto da 2.8mln di euro a stagione più mezzo milione di euro relativi al bonus scudetto. Non ci sono penali in caso di dimissioni, ma gli sarebbe vietata la possibilità di allenare per un anno salvo concessioni o deroghe da parte di De Laurentiis. Se fosse confermata la struttura del contratto Spalletti potrebbe dimettersi e non avere il nulla osta per allenare il prossimo anno. Se invece ci fosse un accordo, perché non dichiararlo in modo chiaro e ridurre di conseguenza le tempistiche?".