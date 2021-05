Sky - Spalletti rimane in pole: attesa su Allegri, Galtier resterà in Francia

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Sono tanti i nomi che si fanno, da Massimilano Allegri a Luciano Spalletti, passando per Cristoph Galtier. Secondo Sky Sport, in pole position ci sarebbe ancora Spalletti, mentre Max starebbe aspettando di capire cosa farà il Real Madrid e potrebbe avere anche una proposta dalla Juventus nei prossimi giorni. Il francese, invece, dovrebbe lasciare il Lille, ma potrebbe restare Oltralpe e non venire in Italia.