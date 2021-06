Sky - Su Emerson Palmieri c'è anche l'Inter: è la prima scelta di Simone Inzaghi

Emerson Palmieri, obiettivo di mercato del Napoli, è anche nel mirino dell'Inter, lo riferisce il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini. "Il terzino sinistro italo-brasiliano vuole tornare in Italia e Simone Inzaghi l’ha messo in testa alle sue scelte. Già conosce il campionato italiano, conosce tutto. Probabilmente l’Inter andrà su di lui, anche perché ha il contratto in scadenza nel 2022".