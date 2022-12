Sky su ipotesi Jorginho: "Nessuna squadra italiana può permetterselo col suo stipendio"

TuttoNapoli.net

Sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto durante l'appuntamento con L'Editoriale il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti. Queste le sue parole:

È possibile un ritorno di Jorginho in Italia, magari proprio al Napoli?

"Un giocatore come Jorginho non può permetterselo nessuna squadra italiana, non solo il Napoli. Oggi la Serie A non è competitiva rispetto alla Premier League, non bisogna mai dimenticarlo. Per un giocatore se il dubbio è tra la Serie A e la Premier va in Inghilterra, se ti metti a fare la competizione economica contro una squadra di Premier, chiunque tu sia, hai già perso."