Sky - Svolta Koulibaly: sta arrivando nuova offerta City, c'è già accordo col difensore

Sono giorni caldi, questi, per definire il futuro di Kalidou Koulibaly. Il giornalista Sky Fabrizio Romano, vicino alle vicende del calcio inglese, fa sapere che presto arriverà una nuova proposta del Manchester City e la speranza del Napoli è che possa essere quella definitiva e dunque decisiva. De Laurentiis non accetterà meno di 75 milioni, bonus compresi. A rallentare l'affare il rapporto freddo tra i due club dopo l'affare Jorginho. Lavora da intermediario Fali Ramadani. Il difensore, intanto, ha l'accordo totale col City (ingaggio da 9 milioni a stagione più bonus) e aspetta solo l'intesa economica tra le due società per cambiare casacca.

Manchester are preparing a new bid to sign Kalidou Koulibaly. Napoli won’t accept less than €75m [add ons included] to sell their centre-back on this summer. Personal terms have been already agreed with Manchester City. #MCFC



More details: https://t.co/pCv4lt2pt5