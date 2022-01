Sky - Tagliafico, a breve l'incontro con l'Ajax: si capirà se ci sarà apertura alla formula del Napoli

Nicolas Taglafico al Napoli è un'operazione che potrebbe andare in porto. Questa è l'opinione dell'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, che ai microfoni di 'Calciomercato l'originale', ha riferito le ultime sulla trattativa per il terzino argentino: "L’agente del giocatore è arrivato ad Amsterdam e tra domani e dopodomani incontrerà l’Ajax insieme al giocatore, per cercare di capire se i Lancieri apriranno alla formula che vuole il Napoli, cioè prestito con diritto. Lui ha già detto che non rinnova il contratto in scadenza nel 2023 e si augura di trovare una soluzione con l'Ajax, che è un club sempre difficile e complicato".