Sky - Tonali va al Newcastle per 80mln: già domani le visite mediche

© foto di DANIELE MASCOLO

Sandro Tonali è sempre più vicino a diventare ufficialmente un giocatore del Newcastle. Poco fa è terminato l'incontro tra gli uomini mercato del Newcastle (il ds Dan Ashworth e Steve Nickson) e il Milan. L'operazione tra le parti è ormai in chiusura (atteso l'ultimo ok della proprietà rossonera che ancora non c'è per questioni di fuso orario), con i due club che dovrebbero aver trovato la quadra sulla cifra definitiva e i bonus: il Milan, ricordiamo, chiedeva 80 milioni di euro per il cartellino del suo centrocampista, mentre il Newcastle si era spinto fino a 70 milioni più 5 di bonus.

Adesso però l'avvicinamento decisivo. Tanto che Giuseppe Riso, agente di Tonali, dopo l'incontro con Steve Nickson ha confermato ai cronisti presenti davanti a Palazzo Parigi che è in partenza per la Romania, dove si trova il calciatore perché impegnato con l'Under 21. Già domani, dunque, Tonali si sottoporrà quasi certamente alle visite mediche con il Newcastle.