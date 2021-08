Sky - Torino, non solo Amrabat: primi contatti per Praet del Leicester

Dopo i primi contatti per Amrabat, il Torino sonda anche il belga Dennis Praet. Come riporta sul proprio sito il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, c'è stato un primo approccio per l'acquisto del centrocampista del Leicester. L'ex Samp non ha ancora debuttato nella nuova stagione e potrebbe essere un profilo in uscita dal club inglese. In serata ci saranno novità sulla fattibilità dell'operazione.