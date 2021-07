Sky - Torna di moda Flemming: il centrocampista ha conquistato il Napoli

Il Napoli si muove sul mercato per farsi trovare pronto e rinforzare la rosa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la società azzurra è interessata a Zian Flemming del Fortuna Sittard. L’olandese classe 1998, è un centrocampista offensivo che ha concluso lo scorso campionato con 12 gol e 7 assist. Il trequartista 22enne, ha conquistato il club azzurro e potrebbe diventare un rinforzo per la zona offensiva del campo. Il suo nome era stato accostato al Napoli qualche settimana fa, ma pare sia tornato nuovamente in auge.