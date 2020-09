Sky - Torreira-Atletico, accordo raggiunto: manca ancora intesa con l'Arsenal

Lucas Torreira, centrocampista dell'Arsenal ha raggiunto l'accordo con l'Atlético Madrid. A scriverlo su Twitter è il giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano che specifica però come l'accordo con l'Arsenal non è ancora stato raggiunto. l'Atletico Madrid deve vendere prima Hector Herrera per ingaggiare il centrocampista uruguaiano.

Lucas Torreira has agreed personal terms with Atlético Madrid. He’s keen to join but agreement with Arsenal has not been reached yet: Atléti need to sell Hector Herrera to sign Torreira. ️ #AFC #Atleti #transfers @MatteMoretto