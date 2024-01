Sky - Tottenham in pressing per Dragusin, l'offerta non soddisfa ancora il Genoa: le cifre

Tottenham in pressing sul Genoa per Radu Dragusin, obiettivo di mercato anche del Napoli.

Tottenham in pressing sul Genoa per Radu Dragusin, obiettivo di mercato anche del Napoli. La richiesta dei rossoblù per il difensore rumeno classe 2002 è di 30 milioni di euro fissi, mentre il club inglese è fermo all'offerta di 25mln + bonus. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.