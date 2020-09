Sky - Tottenham-Inter, contatto per Skriniar: i nerazzurri chiedono 60mln

Si inizia a muovere il mercato dei difensori. Nel corso di 'Calciomercato l'originale' il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato di una trattativa di giornata: "Contatto tra Tottenham e Inter per Milan Skriniar. Nessun giocatore proposto in cambio del difensore, la richiesta iniziale dei nerazzurri è stata di 60mln di euro, si attende la controproposta inglese. Se Inter e Tottenham raggiungeranno l'intesa l'obiettivo principale per sostituire lo slovacco sarebbe Nikola Milenkovic della Fiorentina".