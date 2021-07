Sky - Tottenham-Romero, c'è l'accordo: colloqui in corso con l'Atalanta

Cristian Romero, difensore centrale dell'Atalanta, potrebbe presto giocare in Premier League. Tramite Twitter, il giornalista di Sky Fabrizio Romano riferisce le ultime sull'argentino fresco campione del Sud America con l'Albiceleste:"Il Tottenham ha un accordo a titolo personale con Romero fino a giugno 2026. Non è vero che il giocatore stia rifiutando gli Spurs. Tottenham e Atalanta stanno ora negoziando sulla quota - ancora nessun accordo raggiunto, colloqui in corso".