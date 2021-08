Sky - Tottenham, Romero ha fatto le visite mediche: per la firma si aspetta Demiral

Cristian Romero sarà un nuovo giocatore del Tottenham. Gli Spurs hanno trovato l'accordo con l'Atalanta per il difensore argentino. Sistemati alcuni dettagli tra i club, ma per ufficializzare il trasferimento servirà prima l'ufficializzazione di Demiral da parte dell'Atalanta. Il difensore turco sosterrà nelle prossime ore le visite mediche con il club bergamascho prima di firmare il contratto. Intatanto Romero ha già svolto la prima parte delle visite mediche a Bergamo oggi e le completerà domani, dopo la firma e il volo per Londra. Nelle casse dell'Atalanta arriveranno 55 milioni di euro che in parte saranno reinvestiti per Demiral. A riportarlo, sul proprio sito, è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.