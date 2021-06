Sky - Tramonta Zaccagni? Il giocatore piaceva, ma al Verona nessuna offerta

Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, parla a Marte Sport Live: “Zaccagni? Il Napoli si era interessato, ma dipende dalle cessioni. Al momento al Verona non è arrivata nessuna offerta. Hysaj non ha ancora trovato squadra, c’è stato un primo contatto con la Lazio. Per Sarri può essere un buon rinforzo, la Lazio vuole valutare Lazzari e Marusic sulle corsie esterne”.