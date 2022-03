Sky - Traoré-Juve, pista da escludere: nessuna opzione d’acquisto per i bianconeri

"Nessuna opzione per l'acquisto di Traoré dal Sassuolo, la clausola è scaduta la scorsa estate ed era di circa 16 milioni".

Il giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, Fabrizio Romano, attraverso i suoi canali social ha chiarito la posizione della Juventus in merito a Traorè, centrocampista seguito anche dal Napoli: “La Juventus acquisterà in estate un nuovo centrocampista centrale, il piano è chiaro perché vuole un giocatore importante in quella posizione. Nessuna opzione per l'acquisto di Traoré dal Sassuolo, la clausola è scaduta la scorsa estate ed era di circa 16 milioni di euro. La Juve ha priorità diverse”.