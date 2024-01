Sky - Traorè, Napoli in prima fila: ok del giocatore, trattativa col Bournemouth per il prestito

Irruzione del Napoli su Hamed Junior Traorè. Il club azzurro ha avviato una trattativa con il Bournemouth per il prestito

Irruzione del Napoli su Hamed Junior Traorè. Il club azzurro ha avviato una trattativa con il Bournemouth per il prestito e ha l’ok dell’ivoriano. Il centrocampista ex Sassuolo classe 2000 sta bene, è guarito dalla malaria e ha voglia di giocare e tornare in Italia. Il Napoli è in prima fila per concludere questa operazione. A riferirlo è Sky Sport.