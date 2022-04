Sky - Traorè, secco no del Sassuolo all’offerta del Napoli: operazione complicata, i dettagli

Il Napoli nelle scorse settimane ha fatto un’offerta verbale al Sassuolo per Hamed Junior Traorè.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli nelle scorse settimane ha fatto un’offerta verbale al Sassuolo per Hamed Junior Traorè. La società emiliana ha assolutamente detto di no e vuole molto più della cifra che pensava il Napoli, che era vicina ai 15-17 milioni di euro. Al momento l'operazione è complicata. A riferirlo è il giornalista Sky Fabrizio Romano nel suo podcast “Here We Go”.