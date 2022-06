Sky - Trattativa per Deulofeu, ma non è il solo obiettivo per l'attacco: rispunta Brekalo

Gerard Deulofeu piace tanto e sarebbe di fatto il sostituto di Mertens. Ha parametri economici in linea col progetto, è un giocatore di qualità

Gerard Deulofeu piace tanto e sarebbe di fatto il sostituto di Mertens. Ha parametri economici in linea col progetto, è un giocatore di qualità, al Napoli stuzzica. E' sicuramente la pista più calda, per i buoni rapporti con l'Udinese e non solo. La trattativa è già cominciata, ma oltre allo spagnolo ci sono anche Josip Brekalo e Federico Bernardeschi (più altre suggestioni) nella lista per rinforzare l'attacco. A riferirlo è Sky Sport.