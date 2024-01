Sky - Trattativa Samardzic altalenante, non c'è ancora accordo con agente e col club

I numeri sono alti: il prezzo, le commissioni, la questione dei diritti d’immagine da sistemare.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazar Samardzic è il colpo di mercato che si è messo in testa Aurelio De Laurentiis, ma non è facile. I numeri sono alti: il prezzo, le commissioni, e poi c'è la questione dei diritti d’immagine da sistemare.

Ci sono momenti in cui l’operazione sembra molto fattibile e altri in cui si percepiscono le difficoltà. Continuano i contatti con l’Udinese e gli agenti del giocatore, al momento non c’è ancora accordo né tra società, né col calciatore. Il costo dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro, considerando i bonus. A riferirlo è Sky Sport.