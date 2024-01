Sky - Tre centrali nella lista del Napoli: l’identikit cercato dallo staff tecnico

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI FUORI AI QUARTI DI FINALE: VINCE LA LAZIO 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. LE ALTRE DI A SALERNITANA, AGGIORNAMENTO DALL'INFERMERIA: UN ALTRO INDISPONIBILE PER NAPOLI La Salernitana, che si prepara ad affrontare il Napoli, è ancora in emergenza soprattutto nella zona mediana di campo. La Salernitana, che si prepara ad affrontare il Napoli, è ancora in emergenza soprattutto nella zona mediana di campo.