Sky - Tuanzebe al Napoli, operazione conclusa: sarà prestito modulabile, le cifre

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Goal: “Tuanzebe al Napoli? Operazione conclusa, ma ci sono dei passaggi formali che rallentano l'arrivo. Lo United ha chiesto 1.2 milioni di euro per il prestito secco. Il Napoli pagherà invece 600 mila di parte fissa più una modulabile a seconda del rendimento del difensore in azzurro. Può costare un milione se il Napoli va in Champions League, un milione e duecentomila euro se farà 10-15 presenze”.