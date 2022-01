Sky - Tuanzebe, già completate le visite mediche: prossimo l'annuncio

Axel Tuanzebe si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Le ultime sul difensore inglese le ha riferite il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, nel corso di 'Calciomercato l'originale': "Tuanzebe ha già completato giovedì le visite mediche a Napoli. Accordo siglato con il Manchester United in prestito diretto. È già ripartito per sistemare discorsi del visto e poi tornerà direttamente a Napoli per aggregarsi alla squadra di Spalletti. Annuncio ufficiale nei prossimi giorni".

Axel Tuanzebe has already completed his medical tests as new Napoli player on Thursday. Deal sealed with Manchester United on straigh loan. #MUFC #Napoli



Official announcement in the next few days. Confirmed. @SkySport