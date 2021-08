Sky - Tutino, domani le visite mediche col Parma

Gennaro Tutino, come riporta Sky Sport, nelle prossime ore lascerà il Napoli per diventare un giocatore del Parma. Dunque altra esperienza in Serie B per l'attaccante classe '96, che dopo la promozione ottenuta lo scorso anno con la Salernitana ritenterà la scalata in A con l'ambizioso club ducale. Tutino nella giornata di domani svolgerà le visite mediche con la sua nuova squadra.