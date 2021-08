Sky - Tutino, incontro tra Parma e Napoli non decisivo: l'operazione si farà

Il futuro di Gennaro Tutino sembra essere a Parma, anche se l’incontro tra il club ducale e il Napoli non è stato decisivo per il trasferimento dell’attaccante classe ’96. La trattativa però è vicina a sbloccarsi nelle prossime ore. Dopo i numerosi contatti nelle ultime settimane, le due società non hanno ancora raggiunto un punto d’incontro, ma l’ex Salernitana andrà a rinforzare il reparto offensivo di Enzo Maresca. A riferirlo sul proprio sito, è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.