Sky - Tutti i dettagli del contratto di Insigne al Toronto: può guadagnare fino a 16mln annui

Lorenzo Insigne resterà al Napoli fino a fine stagione, poi si trasferirà al Toronto FC. Non a gennaio, come richiesto dal capitano stesso. E non andrà in una squadra che il Napoli può affrontare, altra sua richiesta. A riferirlo è Sky Sport, che riferisce poi tutti i dettagli contrattuali: 11,5 milioni netti d'ingaggio più 4,5 di bonus, di cui 3,5 milioni facilmente raggiungibili con gol e assist e un milione vincolato alla vittoria della Champions nordamericana. Dopo la Befana ci sarà l'incontro decisivo tra i dirigenti del club canadese, Insigne e il suo agente Pisacane.