Sky - Tutti pazzi per Broja in Italia: scout a osservarlo, il Napoli per primo

Dopo un'ottima stagione al Southampton, quest'estate Armando Broja può essere uno dei grandi nomi del mercato delle punte. In Italia piace a tanti, diversi club hanno sguinzagliato gli scout per osservarlo, ma al Napoli su tutti. L'interesse è datato, ma chiaramente sarebbe una pista da battere solo in caso di addio di Victor Osimhen. Il centravanti albanese, intanto, in estate tornerà al Chelsea, in attesa di capire cosa vorrà fare di lui la nuova proprietà.