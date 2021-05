Sky - Tutti pazzi per Maksimovic: tre big di A fiutano l'affare a zero e spunta un'altra pista

Tutti pazzi per Nikola Maksimovic. Appena recuperato dal Covid-19, domenica il difensore serbo potrebbe disputare gli ultimi minuti con la maglia del Napoli. A fine stagione, infatti, andrà via, essendo in scadenza di contratto. E le pretendenti per quest'affare a parametro zero non mancano: Roma, Lazio, Inter e anche interessamenti dalla Russia. A riportarlo è Sky Sport.