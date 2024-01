Sky - Tutto fatto per Mazzocchi: ora Zanoli può andare al Genoa

Con l'arrivo di Mazzocchi alla corte di Mazzarri (domani le visite mediche), Alessandro Zanoli potrebbe presto salutare il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'arrivo di Mazzocchi alla corte di Mazzarri (domani le visite mediche), Alessandro Zanoli potrebbe presto salutare il Napoli per trasferirsi al Genoa per giocare con maggiore continuità e proseguire nel suo percorso di crescita. Tra i due club l'operazione (legata proprio a un nuovo innesto sugli esterni in casa azzurra) è già impostata da tempo, con il Genoa che adesso attende solo il via libera definitivo previsto a breve. Lo riferisce Sky Sport.