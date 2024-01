Sky - Udinese, accordo per il sostituto di Perez: superato il Torino

L'Udinese è alla ricerca di un nuovo difensore per sostituire Neheun Perez

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com

L'Udinese è alla ricerca di un nuovo difensore per sostituire Neheun Perez, visto che la trattiva per il trasferimento dell'argentino al Napoli è in dirittura di arrivo. Uno degli obiettivi è Matteo Lovato, difensore della Salernitana seguito anche dal Torino. Il club friulano ha trovato oggi l'intesa con la Salernitana per il difensore classe 2000. Dopo l'intesa con il club campano, l'Udinese conta di aver quella del giocatore, che dovrebbe prendere domani la sua decisione. A riferirlo è Sky Sport.