Sky - Udinese, rifiutata offerta dell’Everton per Beto: la richiesta

© foto di www.imagephotoagency.it

Sirene dalla Premier League per Beto. La stagione dell'attaccante dell'Udinese è stata molto importante visto che è riuscito per la seconda volta consecutiva ad andare in doppia cifra. Dopo gli 11 gol realizzati nelle 29 gare fra campionato e Coppa Italia nel 2021-2022, il portoghese ha gonfiato la rete in 10 occasioni e realizzato due assist nelle 34 partite disputate agli ordini di mister Andrea Sottil.

L'Everton si muove ma l'Udinese dice no

Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni dall'Inghilterra. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'Everton si sarebbe mosso per la punta offrendo al club di Pozzo 25 milioni di euro più 5 di bonus. La risposta però è stata negativa con i bianconeri che ne chiedono almeno 35 per lasciarlo partire.