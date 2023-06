Sky, Ugolini: "Giuntoli? Situazione di imbarazzo. Balla ancora qualche bonus"

Massimo Ugolini, in collegamento da Napoli, è intervenuto a Sky Sport per parlare di mercato

Massimo Ugolini, in collegamento da Napoli, è intervenuto a Sky Sport per parlare di mercato: "Giuntoli è un separato in casa e la situazione è di imbarazzo visto che non era alla presentazione di Garcia che parlava di area scouting e quindi di mercato. Credo ci sia l'intenzione da parte di tutti di risolvere questa situazione nel minor tempo possibile. Ci sono dei bonus in ballo, forse nei prossimi giorni si troverà il tempo per sedersi e trovare una soluzione".