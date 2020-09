Sky - Under al Leicester, accordo raggiunto: prestito con obbligo di riscatto

Ultime sull'esterno offensivo giallorosso riportate su Twitter dal giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano: "La proposta del Leicester per il Cengiz Under è stata accettata dalla Roma, ci siamo! Prestito di 3mln più obbligo di acquisto di 24mln. Under sta arrivando su Leicester City, confermato".

Leicester bid for Cengiz Under has been accepted by Roma, here we go! €3m loan + €24m obligation to buy. Under is coming to #LCFC, confirmed. ✔️ #transfers