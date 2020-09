Sky - Under, ultima idea del Cagliari: colloquio con l'entourage del giocatore

Per Cengiz Under, a lungo seguito dal Napoli nello scambio con Milik, potrebbe esserci un nuovo club. Infatti secondo Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, il turco della Roma sarebbe l'ultima idea del Cagliari di Giulini. Il club rossoblu ha parlato ieri con l'entourage del giocatore, l'operazione non è facile perchè l'attaccante ha grandi ambizioni.