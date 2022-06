Sky - Valencia-Politano, contatti su richiesta di Gattuso: prima però le cessioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per ammissione del suo agente, Matteo Politano ha voglia di cambiare aria. Ad oggi l'opzione più concreta è il Valencia di Rino Gattuso, con il quale ci sono stati dei contatti di recente, riferisce Sky Sport. Il club spagnolo, prima di far partire l'assalto all'ex Inter, dovrà prima però cedere, dal momento che il Napoli lo lascerà partire solo per un'offerta cash.