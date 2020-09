Sky - Veretout, il Napoli aspetta la cessione di Koulibaly: per la Roma è incedibile

Il Napoli è sempre interessato all'acquisizione di Jordan Veretout. Le ultime dall'ambiente giallorosso le riporta il giornalista Sky Angelo Mangiante in collegamento da Trigoria: "Tra le certezze della Roma, come dimostra l'amichevole di ieri vinta contro la Samb, c'é Veretout. La nuova proprietà americana, in arrivo nella capitale per il prossimo weekend, per il momento fa trapelare la forte intenzione di trattenere sia il centrocampista francese che Edin Dzeko. Il club giallorosso vuole puntare forte sui due calciatori a meno che il bosniaco non chieda di essere ceduto e che l'offerta del Napoli per Veretout, dopo la cessione di Koulibaly, diventerà accettabile".