Sky - Veretout lontano dalla Roma e da sempre in orbita Napoli: può tornare di moda

Uno dei nomi accostati di nuovo al Napoli negli ultimi giorni è quello di Jordan Veretout.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Uno dei nomi accostati di nuovo al Napoli negli ultimi giorni è quello di Jordan Veretout. Il francese già nelle precedenti sessioni di mercato era stato seguito dal Napoli, ma senza poi che l’interesse di concretizzasse. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte ha dichiarato: “Veretout è sempre stato in orbita Napoli, non mi sembra più centrale nella Roma per cui è un nome che può tornare”.