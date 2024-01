Sky - Verona scatenato: fatta per Centonze, accordo con il Vitoria per André Silva

In arrivo un rinforzo per l'Hellas Verona in vista della trasferta di Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In arrivo due rinforzi per l'Hellas Verona in vista della trasferta di Napoli. In queste ultime ore di mercato il club gialloblù è la squadra più attiva della Serie A in entrata, dopo aver invece recitato il ruolo opposto per le prime settimane della finestra di trasferimenti invernale.

Il club gialloblù ha chiuso il terzino del Nantes Fabien Centonze e ha l'accordo con il Vitoria Guimarães per Andrè Silva, attaccante brasliano classe 1997. Per quest'ultimo il Verona ha trovato l'intesa sulla base di 3 milioni più bonus domani e dovrebbe arrivare giovedì in Italia visto che è alle prese con delle questioni familiari. Lo riporta Sky Sport.