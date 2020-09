Sky - Vicino al Napoli, ora Under è pronto a firmare con il Leicester: i dettagli

Cengiz Ünder, dopo essere stato vicino al Napoli nello scambio con Milik, è pronto a trasferirsi in Premier League. Come riporta il giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano, su Twitter: "Il Leicester è vicino a firmare Ünder dall'AS Roma! Sta per essere raggiunto l'accordo in prestito con obbligo di acquisto. Dopo aver rifiutato un'offerta ufficiale dal Barcellona per Trincão, il club inglese sta ora lavorando per firmare Under".

