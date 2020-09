Sky - Younes e Ounas in uscita, per il tedesco ipotesi Germania. Sull'algerino anche il Parma

Movimenti In uscita nel reparto offensivo del Napoli, oltre a Fernando Llorente il club azzurro cerca una sistemazione per Amin Younes e Adam Ounas. Secondo il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, per Younes si profila l'ipotesi Germania, con il Fortuna Dusseldorf e altre squadre tedesche interessate al classe '93. Per Ounas invece rimane aperta la pista Cagliari. Inoltre l'agerino piace anche al Parma di Liverani.