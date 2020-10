Sky - Younes ha firmato per l'Eintracht, a breve l'annuncio ufficiale

Il Napoli è vicino a piazzare un altro esubero. Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Amin Younes in mattinata ha firmato il contratto che lo legherà all'Eintracht Francoforte. Il Napoli e il club tedesco si sono accordati per un prestito biennale con diritto di riscatto in favore dell'Eintracht. A breve è previsto l'annuncio ufficiale.